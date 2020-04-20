Rus yetkililerce yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkedeki COVID-19 vakalarında 4 bin 268 kişilik artış yaşandı.

Toplam vaka sayısının 47 bin 121'e ulaştığı belirtilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 44 artışla 405'e yükseldiği kaydedildi.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 165 bin 257'ye ulaştı.

Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 406 bini aşmış durumda.