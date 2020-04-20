Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, Johns Hopkins University
Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 47 bini aştı
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya'da koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 268 artarak 47 bin 121'e ulaştı.
Rus yetkililerce yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkedeki COVID-19 vakalarında 4 bin 268 kişilik artış yaşandı.
Toplam vaka sayısının 47 bin 121'e ulaştığı belirtilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 44 artışla 405'e yükseldiği kaydedildi.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 165 bin 257'ye ulaştı.
Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 406 bini aşmış durumda.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs salgını koronavirüs covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 10:59
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