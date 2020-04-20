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Afganistan'da Taliban saldırısı: 17 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Hoca-i Gar ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 17 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, militanların, Hoca-i Gar'ın Tepe-i Hava Şinasi bölgesindeki askeri karakola saldırı düzenlediği belirtildi.
Saldırıda 17 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği, 2'sinin de yaralandığı bildirilen açıklamada, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da ağır kayıp verdiği ifade edildi.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Etiketler: Afganistan talibanSon Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 09:52
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