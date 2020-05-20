Rusya, ABD’den sonra en fazla koronavirüs vakası görülen ikinci ülke konumuna ulaştı.

Özellikle mayıs ayı içerisinde günlük ortalama vaka sayısı 10 bine yükseldi. Ülkede vaka sayısı 300 bine, ölü sayısı ise 3 bine ulaştı.

Yetkililer, bu hızlı yükselişin nedenini artrılan test kapasitesine bağlıyor.

7 milyondan fazla testin yapıldığı ülkede, 70 binden fazla kişinin de hastalığı yendiği açıklandı.

Ancak ölüm oranların tartışma konusu. Çünkü hem ülke basınında hem de dış basında ölü sayılarının düşük tutulduğu iddiaları yer alıyor.

Rusya hükümeti ağır eleştiri altında

Diğer ülkelerde olduğu gibi Rusya’da da sağlık sistemi, hastane koşulları, tıbbi ekipman yetersizliği, sağlık çalışanlarının durumu gibi konular gündeme geldi.

Özellikle Moskova ve St. Petersburg gibi bölgelerin dışındaki yerlerde Rusya hükümeti bu konularda ağır eleştiriler aldı.

Rusya’da salgınla mücadelede ekonomik tedbirlere öncelik verdiği, kamu sağlığının ikinci plana atıldığı gözlendi.

Bunun nedeni ise aynı dönemde petrol fiyatlarındaki düşüş ve pandeminin Rus ekonomisi üzerindeki etkisi olarak görülüyor.