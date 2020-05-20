Küresel salgının ABD'de en çok etkilediği sektör sağlık sektörü oldu. Ülkede vaka sayısı 4 ayda 1.5 milyonu geçti, can kaybı sayısı 100 bine yaklaştı.

Beyaz Saray Coronavirüs Görev Gücü'nün kıdemli doktorlarından Dr. Anthony Fauci, hastaneye gidemeyip evinde hayatını kaybedenler nedeniyle gerçek can kaybı sayısının açıklanandan fazla olduğunu söyledi.

Amerikan ordusu hastaneler üzerindeki yükü almak için seyyar hastaneler kurdu, yüzer hastaneleri salgının merkezine gönderdi.

Yalnız parası ve sigortası olanın sağlık hizmetini alabildiği ülkede hastaneler yükü kaldıramadı.

Buna bir de 2009'daki domuz gribi salgınında tükenen ve daha sonra tazelenmeyen tıbbi koruyucu malzeme stoğundaki eksiklik de eklenince salgınla mücadelenin ön saflarındaki savaşçılar yani sağlık çalışanları da hastalanmaya başladı.

Amerikan Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi CDC coronavirüsle mücadelede 10 binden fazla Amerikalı sağlık çalışanının hastalandığını duyurdu.

"Koronavirüs ile mücadele nükleer reaktörün yanında durmak gibi"

Amerikalı sağlık çalışanları koronavirüs ile mücadeleyi şu cümleyle özetledi: "Bir nükleer reaktörün yanında durmak gibi"

Amerikan Kongresi 2.2 trilyon dolar ile ülke tarihinin en büyük destek paketinin içine sağlık hizmetleri için 120 milyar dolarlık kaynak ekledi.

Ancak Amerikan Sağlık Bakanlığı'nın son açıklaması günü kurtaran destek paketlerinden çok daha fazlasına ihtiyaç olduğunu gösteriyor.

Amerikan Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi Direktörü Robert Redfield "Gelecek nesillerimizi korumak için, Amerikan halk sağlığını yeninden inşa etmemiz gerek" dedi.