Dünyada koronavirüs vaka sayısı 5 milyonu aştı. Hastaların 1 milyon 970 bini iyileşti. Virüs nedeniyle 322 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Çin'de 6 yeni vaka rapor edildi. Hastanelerde tedavi gören sadece 85 hasta kaldı. Ülkede, virüsün kaynağı olarak görülen yasadışı yabani hayvan ticaretinin önüne geçmek için yeni adımlar atıldı. Tüketimi yasaklanan hayvanların ticaretini bitirmek için köylülere nakit teşviki de yapılıyor

Çin ile virüsün kaynağına ilişkin bağımsız soruşturma isteyen Avustralya arasındaki gerginlik de tırmanıyor. Pekin, etin ardından Avustralya'dan ithal ettiği arpa ve buğdaya da kısıtlama getirdi.

Rusya'da resmi açıklamaya göre, can kaybı 2 bin 800'ü aştı. Vaka sayısının 299 bini geçtiği ülkede, hastaların yüzde 25'i sağlığına kavuştu. Kremlin, koronavirüs tedavisi gören Başbakan Mihail Mişustin'in de iyileşerek görevine döndüğünü duyurdu.

Ülkede işsizlerin sayısı artıyor. Rusya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 1 milyon 600 bin kayıtlı işsiz bulunduğunu, sayının mayıs ve haziranda 2,5 milyona çıkabileceğini ifade etti. Rusya'nın 27 bölgesinde ise karantina kısıtlamaları da gevşetilecek.

İran'da resmi verilere göre, vaka sayısı 124 bini aştı, hastaların 97 bini iyileşti. 7 bin 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Başkent Tahran'da 4 orman parkı açıldı.

Meksika'da vaka sayısı 51 bini geçti. Can kaybı 5 bin 300'den fazla.. Bunun bin 332'si başkent Mexico City'de. Ancak tablonun çok daha ağır olduğu düşünülüyor. Ölüm belgelerine göre, şehirde doktorların ölüm nedeninin virüs olduğunu düşündüğü kişi sayısı resmi verinin 3 katı. Mexico City valisi, inceleme başlatılacağını söyledi.

Afrika kıtasında da vaka sayısı 90 bini geçti. Can kaybı 2 bin 800'ün üzerinde. Virüs tespit edilenler arasında Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Riek Machar ve Savunma Bakanı olan eşi de var..

((EFEKT))