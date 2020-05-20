Florida’da Eglin Hava Kuvvetleri Üssü'nden yapılan açıklamada, 58. filoya bağlı F-35A uçağının rutin bir uçuş sırasında yerel saatle 21.30 sularında inmek üzere iken düştüğü kaydedildi.

Uçağın pilotunun koltuk fırlatma yöntemi ile kurtulduğu belirtilen açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Geçen hafta da aynı üsten havalanan bir F-22 Raptor tipi savaş uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düşmüştü.

ABD Hava Kuvvetlerinin en pahalı uçaklarının aynı üste kısa bir süre aralıkla düşmesi dikkat çekti.