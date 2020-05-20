İngiltere'de koronavirüs salgınında vaka sayısı 250 bini ölü sayısı ise 35 bini geçti.

Sürü bağışıklığı politikasıyla virüse karşı önlem almak isteyen İngiltere'de birkaç hafta sonra karardan geri adım atılsa da salgının önüne geçilemedi.

İngiltere'de de özellikle bakım evleri ve hastanelerdeki ölümlerin artması, ülkedeki sağlık sistemine eleştirileri beraberinde getirdi.

Salgının ardından ülkedeki tıbbi ekipman yetersizliği had safhaya ulaştı.

Yoğun bakım personeli temsilcileri koruyucu ekipman olmaması halinde sağlık görevlilerinin bazıları çalışmaya devam etmeyi reddedeceğini açıkladı,

hükümeti sorunun acilen çözümü konusunda uyardı.

Bu gelişmeler her gün tartışılırken, eleştiriler gazete manşetlerine de taşındı.

İngiltere, kısıtlamalarda ikinci evreye geçmeye hazırlanıyor. Okulların açılması için haziran ayına karar verildi. Ancak veliler ve öğretmenler, haziranın oldukça erken olduğu görüşünde birleşiyor.

Saraydan parlamentoya İngiltere'de koronavirüs vakaları

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un da 27 Mart'ta testleri pozitif çıkmıştı.

Johnson, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı.

Johnson 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkmış ve 12 Nisan'da taburcu edilmişti. İyileşmesi bir ay süren Johnson, 27 Nisan'da göreve dönmüştü.

Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock ise hastanede tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşmişti.