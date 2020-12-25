Rusya'da Devlet Duması basın ve internette kamuya açık şekilde yapılan iftira ve asılsız haberlere verilen cezaları artırdı.

Buna göre, resmi görevliler hakkında yapılan iftira ve asılsız haberlerin paylaşıldığı sosyal medya hesabının sahibine yaklaşık 27 bin dolar para cezası verilecek.

Para cezasını ödeyemeyenler 3 yıla kadar hapis cezası alabilecek.

Bir kişinin sağlığı hakkında yapılan yalan habere 40 bin dolar ya da 4 yıla kadar hapis cezası getirildi.

İnternet ortamında işlenen cinsel suçlar ve iftiralara ise 67 bin dolar veya 5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Daha önce bu tür suçlara yalnızca para cezası veriliyordu.

Parlamentonun üst kanadında onaylanan yasa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in masasında...

Onaylanırsa yeni yıldan itibaren yürürlükte olacak.