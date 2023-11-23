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Dünya
İHA 23.11.2023 00:25

Rusya’da iki tren çarpıştı: 25 yaralı

Rusya’da iki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 25 kişi yaralandı.

Rusya’da iki tren çarpıştı: 25 yaralı

Rusya’nın Ulyanovsk bölgesinde yer alan Kuybışev kentinde Adler - Perm seferini yapan yolcu treni, başka bir trenle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada yolcu treninde 400 yolcuğunun bulunduğu ve 25 yolcunun yaralandığı açıklandı.

Rusya Sağlık Bakanı Yardımcısı Aleksey Kuznetsov, 5 yolcunun kaza bölgesinde tedavi edildiğini ve hastanelerde tedavi gören yolcuların da hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Rusya Demiryolları tarafından yapılan açıklamada, kazanın ardından yolcuların trenden tahliye edildiği, kaza sırasında vagonların raydan çıkmadığı ve demiryolu hattında bir zarar oluşmadığı ifade edildi.

Kazaya karışan trenlerin en yakın istasyonlara çekildiği aktarılan açıklamada, kazanın istasyon sorumlularının hatasından kaynaklandığı ifade edildi.

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