Bazı BM üyeleri, Gazze'de insani araların yetersiz olduğunu belirterek ateşkes çağrısı yaptı

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'deki duruma ilişkin oturum düzenlendi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin BM Daimi Temsilcisi Lana Nuseybe, burada yaptığı konuşmada, tarih boyunca kadınlar ve çocukların çatışmadan orantısız bir şekilde etkilendiğini, Gazze'de de durumun farklı olmadığını söyledi.

Nuseybe, İsrail ve Hamas tarafından duyurulan çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın uzatılmasını umduklarını, böylelikle Gazze'ye gerekli insani yardımın girebileceğini ve geri kalan rehinelerin güvenli bir şekilde serbest bırakılabileceğini kaydetti.

"Travma yeni travmalara yol açtı"

"Travma, yeni travmalara yol açtı. Korkunç boyutta nefret söyleminin normalleştirildiğini görüyoruz." diyen Nuseybe, Yahudi karşıtlığı ve Müslüman karşıtı (İslamofobik) söylemlerde çok ciddi artış olduğuna dikkati çekti.

Nuseybe, krizin sadece Gazze'de kalmadığını ve "her yerde istikrarı bozma" potansiyeline sahip olduğunu belirterek, "Bu Konsey, bugün elindeki tüm araçları söz konusu krizi çözmek için seferber etmelidir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield de İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşmanın "iyi haber" olduğunu belirterek, gelecek günlerde tüm esirlerin serbest bırakılması için çabalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Thomas-Greenfield, İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşmanın tüm unsurlarıyla uygulanması gerektiğini ifade ederek, "Bu anlaşma bir umut ışığı olsa da kadınlar ve çocuklar üzerinde, İsrail, Gazze ve Batı Şeria'daki masum siviller üzerindeki korkunç etkiyi yok etmiyor" dedi.

ABD'li Büyükelçi, "Şimdi herkesin çektiği acıya empati gösterme zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

"Hiçbir insani ara, bu kabul edilemez durum için çözüm sağlayamaz"

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise BMGK'nin Gazze konusunda kabul ettiği 2712 sayılı kararın yetersiz olduğunu kaydederek ateşkes çağrısını yineledi.

Çatışmaya verilecek insani araların İsrail'in uluslararası insancıl hukuk uyarınca yükümlülüklerini göz ardı ettiğini savunan Nebenzia, aynı zamanda uygulamaları denetleyecek bir mekanizma olmadığına dikkati çekti.

Nebenzia, "Hiçbir insani ara, bu kabul edilemez durum için çözüm sağlayamaz. Acilen insani ateşkes gerekiyor" vurgusunu yaptı.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Cang Cün de uluslararası toplumun acilen gerekli adımları atması, çatışmanın yayılmasını engellemesi ve kalıcı barış sağlaması gerektiğini söyledi.

BMGK'nin 2712 sayılı kararının önemli bir adım olduğunu belirten Cang, acilen uygulamaya koyulması ve kalıcı ateşkes sağlanması gerektiğini ifade etti.

Cang, İsrail ve Hamas arasında sağlanan uzlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Umarız bu adım, diyalog, müzakere ve barışın yeniden inşası için fırsat olur." diye konuştu.

"Uzlaşma sayesinde yüzlerce Filistinli çocuk öldürülmeyecek"

Toplantıya davet edilen Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail ve Hamas arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, özellikle Katar ve Mısır'a teşekkürlerini iletti.

Mansur, "Bu uzlaşma sayesinde yüzlerce Filistinli çocuk öldürülmeyecek." dedi.

Şimdi asıl amacın şiddettin tekrar başlamasını engellemek olması gerektiğini kaydeden Mansur, "Bunun, tekrar katliam başlamadan önce sadece bir ara olmasına izin vermemeliyiz." ifadesini kullandı.

Mansur, İsrail'in Filistin halkına "ya bu topraklardan gidin ya da bu dünyadan" seçeneklerini sunduğunu belirterek, Filistinlileri zorla yerlerinden etme çabalarının kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

"Toplu göçe son, Nekbe'ye son" vurgusunu yapan Mansur, yıkım ve çaresizliğin hiçbir zaman İsrail'i daha güvenli kılmayacağına işaret etti.

"Ara bittikten sonra tüm gücümüzle döneceğiz"

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan ise Hamas'ın savaşı "hemen bitirebileceğini" savundu.

BM'yi taraflı olmakla suçlayan Erdan, "Ancak yanılgıya kapılmayın. Bu ara bittikten hemen sonra, biz amaçlarımıza ulaşmak için tüm gücümüzle döneceğiz. Hamas'ın terör kabiliyetlerini yok edene kadar, Gazze'yi kontrol edemeyecek hale gelene kadar ve İsrailli siviller ile Gazzeli kadın ve çocukları tehdit edemeyecek duruma gelene kadar devam edeceğiz" diye konuştu.