Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 21:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Rusya'da huzurevinde yangın
[Fotoğraf: İHA]
Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir huzurevi çıkan yangında küle döndü. Binada mahsur kalan 7 kişi tahliye edilirken, 18’i personel toplam 48 kişi yangından yara almadan kurtuldu.
Moskova'da özel bir huzurevinde yangın çıktı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi olay yerine sevk edildi.
Personellerin ve bazı huzurevi sakinlerinin kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı, 7 kişinin alevler arasında mahsur kaldığı söylendi.
Yürütülen çalışmalar sonucu mahsur kalanlar da tahliye edilirken, 18’i personel toplam 48 kişi yara almadan yangından kurtuldu.
Binanın tüm bölümlerine yayılan yangın, 2 saat sonra kontrol altına alındı.
Moskova Savcılığından yapılan açıklamada, tahliye edilenlerin başka bir yere gönderildikleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma açıldığı duyuruldu.
Etiketler: Rusya
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