Sağlık ve İnsan Hizmetleri (HHS), salı 145 bin 900'den fazla kişinin COVID-19 teşhisiyle hastaneye yatışının gerçekleştiğini, bu rakamın Ocak 2021'de görülen rakamları aştığı, iki hafta öncesinin ise iki katının üzerine çıktığını söylendi.

COVID-19 nedeniyle hastaneye yatışların en son 14 Ocak 2021'de 142 bin 246'ya yükseldiği tespiti paylaşıldı.

COVID-19'un Omicron varyantı nedeniyle hızla artan vakaların, hastanelerde personel sorunlarının yaşanmasına yol açtığı kaydedildi.

Personel sıkıntısı sebebiyle pozitif çalışanlar işe geliyor

Öte yandan, California, Arizona ve Rhode Island'daki bazı hastaneler personel sıkıntısı nedeniyle testi pozitif çıkan ancak belirti göstermeyen COVID-19'lu hastane çalışanlarının işine devam edebileceğini duyurdu.