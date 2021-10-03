Haber Giriş: 3 Ekim 2021 Pazar 21:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'da helikopter kazası: 3 ölü
Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında bir helikopterin düşmesi sonucu üç kişi hayatını kaybetti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Robinson R-44 model sivil helikopter Moskova yakınlarındaki Lıtkarino şehri civarında ormanlık alana düştü. Helikopterde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.
Helikopterin teknik arıza ve pilotaj hatası nedeniyle düştüğü ihtimali üzerinde durulurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Rusya Uçak Kazası
Son Haberler
- 21:48
- 21:26
- 21:19
- 21:17
- 21:10
Sıradaki Haber
Twitter'dan Taliban Sözcüsü'ne kısıtlama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz