Haber Giriş: 3 Ekim 2021 Pazar 20:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Twitter'dan Taliban Sözcüsü'ne kısıtlama
[Fotoğraf: AFP]
Sosyal medya platformu Twitter, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in Farsça ve Peştuca paylaşım yaptığı hesabına kısıtlama uyguladı.
Taliban Sözcüsü ve Taliban yönetiminin "Kültür Bakanı Yardımcısı Vekili" Mücahid'in Twitter hesabına girenler, "Dikkat, bu hesap geçici süreliğine kısıtlanmıştır." ifadesi ile karşılaştı.
Mücahid'in İngilizce paylaşım yaptığı hesabına ise herhangi bir kısıtlamanın getirilmediği görüldü.
Etiketler: Taliban Afganistan Twitter Sosyal Medya
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