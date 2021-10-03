Borrell, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile siyaset, sosyo-ekonomi, güvenlik ve diğer konularda ilişkileri düzenli temaslar yoluyla geliştirmek için iş birliği anlaşması imzaladığını bildirdi.

Söz konusu ülkeyle ilk insan hakları diyaloğunu da başlattıklarına dikkati çeken Borrell, bu haftanın "ortaklıktaki olumlu dinamikleri" gösterdiğini belirtti.

Borrell, Körfez bölgesine düzenlediği ilk turu kapsamında Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Suudi Arabistan'a geçmişti.