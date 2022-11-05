Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi 10:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya'da gece kulübünde yangın
Rusya'nın Kostroma kentindeki bir gece kulübünde yangın çıktı. Alevlerin sardığı binada 15 kişi öldü.
Rusya'nın Kostroma kentindeki bir gece kulübünde gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede yangının büyümesiyle alevler binayı sardı, çatı çöktü.
15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi, 250 kişi tahliye edildi.
Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından alevler söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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