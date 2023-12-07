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Dünya
AA 07.12.2023 11:05

Rusya'da devlet başkanı seçimi 17 Mart'ta yapılacak

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, devlet başkanı seçiminin 17 Mart 2024'te yapılmasına karar verdi.

Rusya'da devlet başkanı seçimi 17 Mart'ta yapılacak
[Fotograf: Reuters]

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, devlet başkanı seçimi tarihinin belirlenmesine ilişkin toplandı.

Toplantı sonucunda konsey üyesi senatörler, oy birliği ile seçimin 17 Mart 2024'te yapılmasına ilişkin karar aldı.

Rusya Federasyonu Anayasası’na göre, ülkede devlet başkanı seçiminin belirlenmesi Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin yetkisinde bulunuyor.

Rusya’da bir önceki devlet başkanı seçimi 18 Mart 2018’de yapılmış, Vladimir Putin yüzde 76,69 oy alarak devlet başkanı seçilmişti.

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