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Dünya
AA 07.12.2023 10:39

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze'deki sivil kayıpların "yürek parçalayıcı" olduğunu söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarındaki sivil kayıplara ilişkin, "Hepimiz için yürek parçalayıcı" yorumunu yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze'deki sivil kayıpların "yürek parçalayıcı" olduğunu söyledi
[Fotograf: Reuters]

Blinken, CNN canlı yayınına konuk olarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin son durumu değerlendirdi.

Sunucu, Blinken'ın Gazze'de sivillerin korunmasının önemine işaret etmesi üzerine, "Sayın Bakan, sivillerin korunması konusu çok iyi gidiyor gibi değil çünkü binlerce çocuk dahil siviller ölüyor." ifadesini kullandı.

Blinken ise "Evet, bu hepimiz için yürek parçalayıcı." yanıtını verdi.

Sivillerin korunması hususunda geçen hafta İsrail'e gerçekleştirdiği ziyareti anımsatan Blinken, "İsraillilere, sivil kayıpları bakımından Gazze'nin kuzeyinde olanların, güneyinde de tekrarlanamayacağını vurguladım. Ayrıca gıda, su ve barınmaya umutsuz bir şekilde ihtiyacı olanlara insani yardımın ulaşmasının sağlanması gerektiğinin de altını çizdim." ifadesini kullandı.

İsrail'in bazı bölgelerde "güvenli alan" oluşturduğunu savunan Blinken, "(Sivillerin korunması) Bu konuda İsrail'in önemli adımlar attığını görüyoruz." diye konuştu.

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