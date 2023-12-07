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Dünya
AA 07.12.2023 09:56

Brent petrolün varil fiyatı 74,75 dolar

Dün 77,65 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,30 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,60 artışla 74,75 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,78 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı 74,75 dolar
[Fotograf: Reuters]

Petrol fiyatları güne yükselişle başladı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkede ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 600 bin varil azalarak 445 milyon varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 594 bin varil artacağı yönündeydi.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de stokların düşmesi talebin arttığına işaret ediyor. Beklentinin aksine ülkede stokların düşüşü, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Öte yandan, ülkede benzin stokları yaklaşık 5 milyon 400 bin varil artarak 223 milyon 600 bin varile çıkması ise petrol fiyatlarının yükselişini kısıtlayan bir unsur oldu.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçı ülkesi Çin'den gelen zayıf veriler de fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı. Gümrük Genel Müdürlüğü, ülkede ham petrol ithalatının kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 düştüğünü açıkladı. Ülkede talebin düşmesinde zayıf ekonomik göstergeler, yüksek stoklar ve rafinerilerden gelen yavaşlayan siparişler etkili oldu.

Brent petrolde teknik olarak 74,80 ile 74,87 dolar aralığının direnç, 74,40 ile 74,27 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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