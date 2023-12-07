Puslu 9.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.12.2023 10:28

ABD İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etmesini desteklemiyor

ABD, İsrail'in, çatışmaların sona ermesinin ardından Gazze'yi yeniden işgal etmesini desteklemediklerini açıkladı.

ABD İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etmesini desteklemiyor
[Fotograf: AP]

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin tutumunu yineleyen Kirby, "İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etmesini desteklemiyoruz." dedi

"Gazze topraklarının daraltılması ve Gazze halkının kalıcı olarak yerinden edilmesini desteklemiyoruz." ifadelerini kullanan Kirby, Gazze'de yönetimin nasıl olması gerektiğine dair bazı kritik sorular sorulması gerektiğini vurguladı.

ABD İsrail ordusuna 10 bin tondan fazla askeri teçhizat gönderdi
ABD İsrail ordusuna 10 bin tondan fazla askeri teçhizat gönderdi

Kirby, Gazze'de yönetimin Filistin halkının isteklerine yanıt vermesi gerektiğini belirtti.

Netanyahu, Filistin yönetiminin Gazze'yi yönetmesine izin vermeyeceğini söylemişti

Kudüs'te 2 Aralık'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin yönetiminin işgal sonrası Gazze'ye geri dönmesine müsaade etmeyeceğini açıklamıştı.

Netanyahu, "Kesin olan bir şey var ki bunu yapmayacağım. Filistin yönetimi terörle mücadele etmiyor, onu destekliyor. Barış için eğitim vermiyor, İsrail'in yok edilmesi için eğitim veriyor. Oraya (Gazze'ye) girmesi gereken yapı bu değil." ifadelerini kullanmıştı.

Kirby, 4 Aralık'ta ABC News'e yaptığı değerlendirmede, mevcut Filistin yönetiminin Gazze'yi yönetecek güvenilirliğe sahip olmadığını savunarak, "Gazze'de yönetim nasıl olursa olsun, Filistin halkının isteklerine yanıt vermelidir ve şu anda Filistin yönetimi bu güvenilirliğe sahip değil." diye konuşmuştu.

Bu kapsamda Kirby, Gazze'de söz sahibi olabilecek "reformdan geçmiş bir Filistin yönetimi" görmek istediklerini aktarmıştı.

ETİKETLER
ABD İsrail Gazze Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Brent petrolün varil fiyatı 74,75 dolar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:28
Dünya Bankası Direktörü Lopez: Türkiye'nin temiz enerji yatırım hedefleri heyecan verici
11:20
Türkiye su ürünleri sektöründe Avrupa'da birinci sıraya yükseldi
11:15
İsrail, Gazze'deki saldırılarıyla kendi ekonomisini de vuruyor
11:10
Kan testiyle hızlı ve yavaş yaşlanan organlar tespit edilebilir
11:10
Ege Denizi için fırtına uyarısı
11:05
Rusya'da devlet başkanı seçimi 17 Mart'ta yapılacak
Peynirin lezzetine lezzet katan mağara: Divle Obruk Mağarası
Peynirin lezzetine lezzet katan mağara: Divle Obruk Mağarası
FOTO FOKUS
İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada
İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ