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Dünya
AA 06.12.2023 16:46

ABD İsrail ordusuna 10 bin tondan fazla askeri teçhizat gönderdi

İsrail: ABD, savaşın başından bu yana İsrail ordusuna 200 kargo uçağıyla 10 bin tondan fazla askeri teçhizat gönderdi.

ABD İsrail ordusuna 10 bin tondan fazla askeri teçhizat gönderdi

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