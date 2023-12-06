Çok Bulutlu 11.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.12.2023 14:15

ABD'de İsrail ve Ukrayna için güvenlik paketi sunuldu

ABD'de Demokratlar, İsrail ve Ukrayna'ya yardımı da içeren yaklaşık 111 milyar dolarlık ulusal güvenlik paketini Senatoya sundu.

ABD'de İsrail ve Ukrayna için güvenlik paketi sunuldu
[Fotograf: Reuters]

The Hill gazetesinin haberine göre, ABD'de Senato'da çoğunluğu elinde tutan Demokratlar tarafından İsrail ve Ukrayna'ya güvenlik paketi sunuldu.

Yaklaşık 111 milyar dolarlık paket kapsamında, Rusya ile devam eden savaş nedeniyle kaynak sıkıntısı çektiği ifade edilen Ukrayna'ya askeri eğitim ve istihbarat desteği için 15 milyar dolardan fazla yardım sağlanması planlanıyor.

Güvenlik paketinde İsrail'e 10,6 milyar dolar yardım öngörülürken, bu yardımın 4 milyar doları ile füze savunma kabiliyetlerinin artırılması, 1,2 milyar dolarıyla ise "Demir Işın" hava savunma sisteminin geliştirilmesi hedefleniyor.

ABD'nin silah ve mühimmat üretim kapasitesini artırmanın yanı sıra denizaltı sanayisine yatırım yapmak için 43,6 milyar dolar ayrılan pakette, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırmak için ek tedbirler de yer alıyor.

Paketin yasalaşması için Senatoda onaylanması ve ardından Temsilciler Meclisinde de kabul edilerek, ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor.

ETİKETLER
ABD Filistin - İsrail Çatışması İsrail Ukrayna Rusya
Sıradaki Haber
Kremlin: Rusya, Ukrayna'daki hedefleri için önce siyasi ve diplomatik yolları tercih eder
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:16
2 aydır Gazze'ye saldıran İsrail, Batı Şeria ve Kudüs'te de 263 kişiyi öldürdü
14:59
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 evi yıktı
15:00
Rusya: Batı Ukrayna'ya ihanet ederek halkını alayca şekilde kandırdı
14:58
Sakarya'dan ihracat rekoru
14:45
Akşener: Başkasının yazdığı senaryoya figüran olmayacağız
14:35
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 8 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara'da sis etkili oldu
Ankara'da sis etkili oldu
FOTO FOKUS
Down sendromlu İsmail'in askerlik hayali gerçekleşti
Down sendromlu İsmail'in askerlik hayali gerçekleşti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ