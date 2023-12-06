Çok Bulutlu 11.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.12.2023 14:14

Kremlin: Rusya, Ukrayna'daki hedefleri için önce siyasi ve diplomatik yolları tercih eder

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna ile ilgili hedeflerine önce siyasi ve diplomatik yollardan ulaşmayı tercih ettiğini, Batı ve Kiev'in bu yöntemleri reddetmesi halinde ise "özel askeri operasyonun süreceğini" söyledi.

Kremlin: Rusya, Ukrayna'daki hedefleri için önce siyasi ve diplomatik yolları tercih eder
[Fotograf: AP]

Peskov, gazetecilerin, Batı'nın Ukrayna'ya yaptığı yardımı azaltmasını hesaba katarak Kiev'in Moskova'ya müzakere teklifinde bulunup bulunmadığına yönelik sorusunu cevapladı.

Yardım ve müzakere konusunun birbiriyle ilgisi olmadığına dikkati çeken Peskov, "Bir kez daha tekrar ediyorum, bizim için esas olan hedeflerimize ulaşmaktır. Elbette bu hedeflere siyasi ve diplomatik yollardan ulaşmak tercih edilir. Batı ve Ukraynalılar bu yöntemleri reddettiğinde o zaman özel askeri operasyon devam eder." ifadelerini kullandı.

ABD yönetimi, Ukrayna'ya yardım için Kongre'den ek bütçe talep etmiş, söz konusu yardımın onaylanması belirsizliğini sürdürürken bu yardıma bazı itiraz sesleri de yükselmişti. ABD basınında, Ukrayna ve Rusya'nın gizli bir şekilde müzakereler yürüttüğü iddiaları da gündeme gelmişti.

ETİKETLER
Kremlin Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
Rus komedyenlerin Almanya Ekonomi Bakanı Habeck'e telefon şakası yaptıkları ortaya çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:16
2 aydır Gazze'ye saldıran İsrail, Batı Şeria ve Kudüs'te de 263 kişiyi öldürdü
14:59
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 evi yıktı
15:00
Rusya: Batı Ukrayna'ya ihanet ederek halkını alayca şekilde kandırdı
14:58
Sakarya'dan ihracat rekoru
14:45
Akşener: Başkasının yazdığı senaryoya figüran olmayacağız
14:35
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 8 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara'da sis etkili oldu
Ankara'da sis etkili oldu
FOTO FOKUS
Down sendromlu İsmail'in askerlik hayali gerçekleşti
Down sendromlu İsmail'in askerlik hayali gerçekleşti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ