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Dünya
AA 06.12.2023 13:25

İsrail güçleri Batı Şeria'da 60 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenledikleri baskınlarda 60 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 60 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Batı Şeria'daki farklı adreslere gece ve sabah saatlerinde baskın düzenleyen İsrail güçlerinin 60 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

Gözaltına alınanların 30'unun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinden olduğu kaydedilen açıklamada, baskınlar sırasında gözaltına alınanlar ile yakınlarının darp ve tehditlere maruz kaldığı, ayrıca evlerinin tahrip edilip yıkıldığı ifade edildi.

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İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınanların sayısı 3 bin 640'a yükseldi.

İsrail güçlerinin Gazze'ye saldırılara başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarda artış dikkati çekiyor.

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