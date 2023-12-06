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Dünya
AA 06.12.2023 12:58

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Aksa Şehitleri Hastanesi'ne bir günde 73 ölü, 123 yaralı getirildi

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yayınladığı açıklamada, İsrail'in özellikle bölgenini kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarını hedef aldığı kaydedildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Aksa Şehitleri Hastanesi'ne bir günde 73 ölü, 123 yaralı getirildi
[Fotograf: Reuters]

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne son 24 saatte 73 ölü ve 123 yaralının ulaştığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail güçlerinin, bu gece Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda en az 19 kişinin öldüğü aktarılmıştı.

Haberde, İsrail güçlerinin yoğun saldırılarla hedef aldığı kampın merkezine "fosfor ve sis bombası" yağdırdığı ifade edilmişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 52 bin konut tamamen yıkıldı

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yoğun şekilde düzenlediği hava saldırılarında evler, kamu tesisleri, okullar ve hastaneler gibi sivillere yönelik yerleri hedef aldı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 52 bin konut tamamen yıkıldı.
 

 

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