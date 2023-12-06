İsrail Cibaliye Mülteci Kampı'na 'fosfor bombalarıyla' saldırdı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Cibaliye Mülteci Kampı'nın "Blok 2" bölgesini hedef aldı.

Görgü tanıkları, saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını aktardı.

"Fosfor bombalarıyla" yoğun bir şekilde saldırdı

İsrail güçlerinin, mülteci kampının merkezine "fosfor bombalarıyla" yoğun bir şekilde saldırdığı ifade edildi.

İsrail ordusunun ayrıca Cibaliye'nin batısında yerinden edilen sivillerin kaldığı Filistin Okulunu bombaladığı, bu saldırıda da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan Gazze kentinde En-Nefak Caddesi'nde sabah saatlerinde bir evin bombalanması sonucu 10 kişi öldü ve yaralananlar oldu.