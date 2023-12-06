İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yaraladığı Filistinli kurtarılamadı

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin, geçen hafta Tulkerem kentinde ateş açarak, yaraladığı 30 yaşındaki Filistinli Ahmed Nazmi Ganim'in yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan başka bir açıklamada ise İsrail askerlerinin, Beytüllahim kentindeki Ed-Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, askerlerin, baskına tepki gösteren Filistinlilerin üzerine ateş açması sonucu 1'i ağır, 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da İsrail askerlerinin sağlık personelinin bölgeye ulaşmasını engellediği aktarıldı.