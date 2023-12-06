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Dünya
AA 06.12.2023 16:20

Filistin: İngiltere'nin Gazze'ye gözetleme uçakları göndermesi soykırım savaşına bulaşmaktır

Filistin, İngiltere'nin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne gözetleme uçakları gönderme kararını "İsrail'in soykırım savaşına bulaşmak" olarak nitelendirdi.

Filistin: İngiltere'nin Gazze'ye gözetleme uçakları göndermesi soykırım savaşına bulaşmaktır
[Fotograf: AP]

Filistin Dışişleri Bakanlığı, X platformundaki hesabından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İngiltere'nin Gazze üzerine gözetleme uçakları gönderme kararı, İsrail'in toplu soykırım savaşına bulaşmaktır." ifadesine yer verildi.

İngiltere, Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapacak

İngiltere Savunma Bakanlığı, 3 Kasım'da yaptığı yazılı açıklamada, "esirlerin kurtarılmasına destek olma gerekçesiyle İsrail'e istihbarat sağlamak için" Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapacağını duyurmuştu.

İngiltere İsrail'e istihbarat sağlamak için Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapacak
İngiltere İsrail'e istihbarat sağlamak için Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapacak

Açıklamada, hükümetin 7 Ekim'den bu yana, aralarında İngiliz vatandaşlarının da bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak üzere bölgedeki ortaklarıyla birlikte çalıştığı belirtilmişti.

Bakanlık açıklamasında, "İngiltere Savunma Bakanlığı, devam eden rehine kurtarma faaliyetlerini desteklemek üzere İsrail ve Gazze üzerindeki hava sahasında faaliyet göstermek dahil Doğu Akdeniz üzerinde gözetleme uçuşları gerçekleştirecek. Gözetleme uçakları silahsız olacak, muharip role sahip olmayacak ve yalnızca rehinelerin yerini tespit etmekle görevlendirilecek. Sadece rehinelerin kurtarılmasıyla ilgili bilgiler, rehinelerin kurtarılmasından sorumlu ilgili makamlara iletilecek." ifadelerine yer verilmişti.

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İngiltere İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze Filistin Devleti
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