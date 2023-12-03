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Dünya
AA 03.12.2023 00:55

İngiltere İsrail'e istihbarat sağlamak için Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapacak

İngiltere, esirlerin kurtarılmasına destek olmak gerekçesiyle İsrail'e istihbarat sağlamak için Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapacağını duyurdu.

İngiltere İsrail'e istihbarat sağlamak için Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapacak

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin 7 Ekim'den bu yana, aralarında İngiliz vatandaşlarının da bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak üzere bölgedeki ortaklarıyla birlikte çalıştığı belirtildi.

Vatandaşlarının güvenliğinin "İngiltere'nin en büyük önceliği" olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İngiltere Savunma Bakanlığı, devam eden rehine kurtarma faaliyetlerini desteklemek üzere İsrail ve Gazze üzerindeki hava sahasında faaliyet göstermek dahil Doğu Akdeniz üzerinde gözetleme uçuşları gerçekleştirecek. Gözetleme uçakları silahsız olacak, muharip role sahip olmayacak ve yalnızca rehinelerin yerini tespit etmekle görevlendirilecek. Sadece rehinelerin kurtarılmasıyla ilgili bilgiler, rehinelerin kurtarılmasından sorumlu ilgili makamlara iletilecek."

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