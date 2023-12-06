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Dünya
AA 06.12.2023 15:45

Putin BAE'ye füzelerle donatılmış 4 savaş uçağı ile gitti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uçağına Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yolculuğu sırasında füzelerle donatılmış 4 Su-35 savaş uçağı eşlik etti.

Rusya Savunma Bakanlığının yayınladığı videoya göre, Putin’in içerisinde bulunduğu İL-96 model devlet başkanlığı uçağına eşlik etmek üzere savaş uçakları da kalkış yaptı.

Putin’in uçağının her iki yanında ikişerli gruplar halinde yer alan Su-35S model savaş uçaklarının havadan havaya hedefleri vurabilme yeteneğine sahip R-73 ve R-77 füzeleri taşıdığı görüldü.

Rus savaş uçakları Putin'in yolculuğuna başkent Abu Dabi’ye ininceye kadar eşlik etmeyi sürdürdü.

Putin BAE'ye füzelerle donatılmış 4 savaş uçağı ile gitti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çeşitli sınıflardaki standart havacılık silahlarına sahip Su-35S'lerin uluslararası uçuş boyunca devlet başkanlığı uçağına hava desteği sağladığı kaydedildi.

Uçakların şiddetli yağmur ve sert rüzgarların etkili olduğu zorlu hava koşullarında bir havaalanından kalktığı belirtilen açıklamada, savaş uçaklarının birinci sınıf pilotlar tarafından kullanıldığı belirtildi.

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BAE Birleşik Arap Emirlikleri Rusya Vladimir Putin
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