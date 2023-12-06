Çok Bulutlu 11.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.12.2023 14:56

Rusya: Batı Ukrayna'ya ihanet ederek halkını alayca şekilde kandırdı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın Ukrayna'ya ihanet ettiğini ve Ukrayna halkının güvenini kullandığını belirterek, "Ukraynalılar Batı'ya güvendi. Batı ise onları alaycı şekilde kandırdı" dedi.

Rusya: Batı Ukrayna'ya ihanet ederek halkını alayca şekilde kandırdı
[Fotograf: Reuters]

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da güncel konulara dair haftalık basın toplantısı düzenledi.

Rusya ile Ukrayna arasında gizli barış görüşmelerinin yapıldığı ve İngiltere'nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e Rusya ile barış müzakerelerinde baskı kurduğu iddialarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Zaharova, bu konuda herhangi bilgiye sahip olmadığını ifade etti.

Zaharova, "Bu, Batı'da bazı elit grupların gizli arzusu olabilir. Belki bunun üzerinden barış sürecini teşvik etmek istiyorlar. Belki de kendilerini barış gücü tarafı olarak göstermek için enformasyon ortamında gerekçe yaratmak istiyorlar. Bunun neyle ilgili olduğunu söyleyemem. Böyle bir bilgiye sahip değilim." dedi.

Kremlin: Rusya, Ukrayna'daki hedefleri için önce siyasi ve diplomatik yolları tercih eder
Kremlin: Rusya, Ukrayna'daki hedefleri için önce siyasi ve diplomatik yolları tercih eder

ABD ve İngiltere başta olmak üzere Batılı ülkelerin Kiev yönetimine Rusya ile barış müzakerelerini sürdürmesini yasakladığını öne süren Zaharova, şu ifadeleri kullandı:

"Onlar (Batılı ülkeler) Ukrayna meselesinin sona ermesini istemiyor. Onların, bu hikayenin herhangi bir biçimde devam etmesine ihtiyaçları var. Rusya ve Ukrayna karşıtı kampanyanın arkasında duran Anglosakson ikilisi, darbeler gerçekleştirerek bu çatışmaları kışkırttı, sonra da Ukrayna'nın müzakereler yolundan gitmesine izin vermedi. Herkes, Batı'nın Ukrayna'ya ihanet ettiğini, alaycı şekilde Ukrayna halkının güvenini kullandığını anlıyor. Onlar (Ukraynalılar) Batı'ya güvendi. Batı ise onları alaycı şekilde kandırdı."

"Rusya ile NATO arasında doğrudan çatışma riski artıyor"

NATO'nun Ukrayna'ya uçak sevkiyatı konusuna da değinen Zaharova, "Ukrayna ordusunun tarafında çatışmalarda yer alan savaş uçakları, Rusya Silahlı Kuvvetleri için yok edilecek meşru hedef." şeklinde konuştu.

Zaharova, Rusya ile NATO arasında doğrudan çatışma riskinin giderek arttığını söyledi

ETİKETLER
Ukrayna Rusya Vladimir Zelenskiy ABD İngiltere
Sıradaki Haber
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 evi yıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:16
2 aydır Gazze'ye saldıran İsrail, Batı Şeria ve Kudüs'te de 263 kişiyi öldürdü
14:59
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 evi yıktı
14:58
Sakarya'dan ihracat rekoru
14:45
Akşener: Başkasının yazdığı senaryoya figüran olmayacağız
14:35
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 8 terörist etkisiz hale getirildi
14:30
Yazar ve siyaset bilimci Mustafa Çalık hayatını kaybetti
Ankara'da sis etkili oldu
Ankara'da sis etkili oldu
FOTO FOKUS
Down sendromlu İsmail'in askerlik hayali gerçekleşti
Down sendromlu İsmail'in askerlik hayali gerçekleşti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ