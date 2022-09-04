Rusya'da dağa tırmanan 12 kişiden 6'sı öldü
Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'ndaki Klyuchevskaya Sopka Yanardağı'na tırmanan 12 kişilik dağcı grubundan 6 kişi yüksekten düşerek hayatını kaybetti.
Dağa salı günü tırmanışa başlayan 12 kişilik gruptan dün yardım çağrısı alan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, arama kurtarma çalışmalarına başladı.
İkisi rehber toplam 12 kişiden 3'ü, 3 bin 300 metrede kurulan kampta kalarak yürüyüşü yarıda bıraktı. 4 bin 150 metre yükseklikteyken uçurumdan düşen dağcılardan 5'i hayatını kaybetti; 4'ü ise yaralandı.
Bilinci kapalı olarak kurtarılan bir dağcının daha hastaneye sevk edilirken hayatını kaybetmesiyle olayda ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
Ayrıca yürüyüşü yarıda kesen 3 dağcının bulundukları noktadan kurtarma araçları ile alındığı ve kontrol altında tutulduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tırmanıştaki 5 dağcının Rusya Turizm Bakanlığına kayıtlı olduğu ancak diğer dağcıların lisanslarının bulunmadığı aktarılırken, olayla ilgili ihmali bulunan kamu görevlilerinin de araştırılacağı açıklandı.
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