Werningerode Belediyesince yapılan açıklamaya göre, Harz’daki Brocken Dağı zirvesinin altında çıkan orman yangınının gece hızla yayıldı.

Bölgede 62 hektarlık alan yangından etkilendi.

Yangın nedeniyle Harz Bölge Valisi Thomas Balcerowski acil durum ilan etti.

Açıklamaya göre, yangınla mücadelede 300 itfaiye eri görev yapıyor; sivil uçaklar için Brocken Dağı çevresinde 40 kilometrelik uçuşa yasak bölge oluşturuldu.

Yangın söndürme çalışmalarına 5 helikopterin destek verdiği belirtilen açıklamada, Avrupa ülkelerinden 2 yangın söndürme uçağının talep edildiği bilgisi paylaşıldı.

Brocken Dağı’na çıkış yasaklanırken yangın söndürme çalışmalarının birkaç gün sürmesi bekleniyor.

Dağın zirvesindekiler tahliye edilmişti

Harz’daki 1141 metre rakımlı Brocken Dağı zirvesinin altındaki bölgede dün çıkan orman yangını sebebiyle turistler tarafından yoğun rağbet gören dağın zirvesindeki platodaki insanlar otobüslerle tahliye edilmişti.

11 Ağustos’ta da Brocken Dağı eteklerinde yangın çıkmış, söndürme çalışmaları 3 gün sürmüştü.