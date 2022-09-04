Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar 14:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Esed rejimine ait askeri helikopter düştü
[Fotograf: İHA]
Suriye'de Esed rejimine ait bir askeri helikopter, eğitim uçuşu sırasında düştü. Mürettebattan kurtulan olmadı.
Helikopterin düştüğünü, Suriye resmi haber ajansı SANA duyurdu.
Askeri helikopterin sabah saatlerinde Hama kentinde eğitim uçuşu yaptığı bilgisi verildi.
Uçuş sırasında helikopterde teknik bir arıza oluştuğu açıklandı. Pilotun ve uçuş personelinin yaşamını yitirdiği de ifade edildi. Helikopterde kaç kişinin bulunduğu bilgisi ise paylaşılmadı.
Etiketler: Suriye Beşşar Esed
Son Haberler
- 15:45
- 15:41
- 15:13
- 15:26
- 15:49
Sıradaki Haber
Ürdün'de "Tetikte Aslan 2022" tatbikatı başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz