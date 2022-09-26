25 yaşındaki Ruslan Zinin isimli silahlı kişinin, Vladimir Putin'in askeri seferberlik emri sonrası erkeklerin kaydedildiği askerlik bürosunun içinde en az bir el ateş ettiği açıklandı.

Irkutsk Bölge Valisi Igor Kobzev, Telegram mesajlaşma uygulamasına, askerlik şube başkanının kritik bir durumda hastanede olduğunu ve gözaltına alınan saldırganın "kesinlikle cezalandırılacağını" yazdı.

Vladimir Putin'in seferberlik emrine muhalefet şiddetli oldu.

Rusya'nın Müslüman çoğunluklu güney bölgesi Dağıstan'da polis, pazar günü protestocularla çatıştı ve en az 100 kişi gözaltına alındı.

Bu arada, Ukrayna'nın doğusunda Rusya'nın elindeki dört bölgede, "sahte" bir referandumun uluslararası kınanması üzerine Rusya Federasyonu'na katılıp katılmama konusunda oylama devam etti.