Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 19:19Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Rusya: Zelenskiy'nin güvenlik garantisine dair talebini görüşmeye hazırız
[Fotoğraf: TRT Haber]
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova'nın Zelenskiy'nin ‘güvenlik garantisine’ dair talebini görüşmeye hazır olduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da müzakereler başlamadan önce açıklama yaptı.
"Batı, Rusya'nın önüne yeni bir 'Demir Perde' indirmeye karar verirse, endişelenmeyeceğiz ve gelişme fırsatı bulacağız" diyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Moskova, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ‘güvenlik garantisine’ dair talebini görüşmeye hazır” ifadesini kullandı.
Lavrov, “Moskova'nın hedefi Ukrayna’nın askersizleştirilmesi ancak Ukraynalılar kendi liderlerine karar vermeli” dedi.
Etiketler: Rusya Ukrayna Vladimir Zelenskiy
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