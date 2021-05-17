Moskova, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden beri durgunlaşan ve ABD teknoloji milyarderi Elon Musk’ın şirketi SpaceX 'in açık ara fark attığı uzay programını geliştirmeye çalışıyor.

NASA ile SpaceX işbirliğinde çekilecek başrolünde Tom Cruise'un oynayacağı ilk uzay filmine Rusya'dan karşı hamle geldi.

Rus uzay ajansı, evrendeki ilk uzun metrajlı filmi yapmak için uzaya bir oyuncu ile yönetmeni göndereceğini ve aynı zamanda bir Japon milyarderi Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndereceğini söyledi.

Roscosmos, “Challenge” isimli uzay dramasında 36 yaşındaki popüler Rus aktris Yulia Peresild ve 37 yaşındaki ABD eğitimli yönetmen ve aktör Klim Shipenko'nun yer alacağını söyledi.

Oyuncuların en geç 1 Haziran'dan itibaren santrifüj, paraşüt atlayışları ve sıfır yerçekimli uçuş testleri dahil olmak üzere eğitimden geçmeleri gerekecek.

Japon milyarderin uzay merakı

Uzay ajansı ayrıca, Japon milyarder Yusaku Maezawa'yı aralıktaki Uluslararası Uzay İstasyonu’na götürmeyi planladığını duyurdu.

Roscosmos, Maezawa'nın 8 Aralık'ta yapılması planlanan bir Soyuz MS-20 uzay aracında Yozo Hirano ile uçuş yapacağını söyledi.

Japon milyarder Maezawa Yusaku, Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk'ın 2023'te Ay'a düzenleyeceği turistik uçuşta kendisine eşlik edecek 8 kişi aradığını duyurmuştu.

Maezawa ve film yapımcısı Hirano, haziran ayında Moskova'daki Star City'deki Yuri Gagarin Kozmonot Eğitim Merkezi'nde yaklaşık üç ay sürecek uçuş öncesi eğitime başlayacak.

Maezawa, Cirque du Soleil'in kurucu ortağı Kanadalı Guy Laliberte'nin istasyona gittiği 2009 yılından bu yana ISS’a seyahat eden ilk uzay turisti olacak.



