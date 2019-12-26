Dünya
Rusya, Yasen-M projesinin ilk nükleer denizaltısını suya indirdi26 Aralık 2019 Perşembe 10:05 - Son Güncelleme 26 Aralık 2019 Perşembe 10:33
Rusya Savunma Bakanlığı, Yasen-M projesi kapsamında modernize edilen ilk seri nükleer denizaltının suya indirildiğini duyurdu.
[Fotoğraf: DHA]
Yasen-M sınıfı nükleer denizaltı Novosibirsk, Rusya'nın kuzey kenti Severodvinsk'te bulunan denizaltı üretim şirketi Sevmaş'ın tersanesinde düzenlenen törenin ardından suya indirildi.
Törende konuşan Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Nikolay Yevmenov, denizaltı mürettebatının eğitim merkezindeki programı tamamladığını belirterek, ekibin modern ekipman ve silahları kullanmaya hazır olduğunu söyledi.
Novosibirsk’in 2020’de filonun hizmetine sunulması planlanıyor.
Kaynak: DHA
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