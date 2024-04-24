Rusya ve Ukrayna arasında çocuklarla ilgili görüşmeler yapıldı

Rus haber ajansı Ria'ya göre, Lvova-Belova, Doha'da basın toplantısı düzenledi.

Rusya ve Ukrayna arasında çocukların ailelerine kavuşturulması ile ilgili müzakerelerin yapıldığı bilgisini paylaşan Lvova-Belova, "Yapılan görüşmeler sonucunda Ukrayna'da bulunan ailelerine kavuşturulması gereken 29 çocuk ile Rusya'da bulunan ailelerine kavuşturulması gereken 19 çocuğun yer aldığı listeler belirlendi." dedi.

Katar tarafının bu listeleri kaydettiğini belirten Lvova-Belova, yıl içinde Katar'ın arabuluculuğunda toplam 33 çocuğun ailelerine kavuşturulduğunu aktardı.