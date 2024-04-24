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Dünya
AA 24.04.2024 17:10

Galler'de okulda bıçaklı saldırı: 3 yaralı

Galler'in Ammanford kentindeki okulda düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralandı, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Galler'de okulda bıçaklı saldırı: 3 yaralı
[Temsili fotoğraf: Reuters]

İngiliz medyasında yer alan habere göre, Galler'de Ysgol Dyffryn Amman Okulunda (Amman Vadisi Okulu) bıçaklı saldırı düzenlendiği ihbarı üzerine, çok sayıda polis ve ilk yardım ekibi olay yerine gitti.

İki ambulans helikopterin de hazırda bekletildiği olayın ardından çok sayıda veli, sosyal medyada, okula giriş ve çıkışların kapatıldığı mesajlarını paylaştı.

Bölgeden sorumlu Dyfed-Powys Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, okuldaki bıçaklı saldırıda 3 kişinin yaralandığı, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Sosyal medyadaki görüntülerin kaldırılması için girişim

Şüphelinin dışında başka birinin olayla bağlantısı olmadığı ifade edilen açıklamada, sosyal medyada dolaşıma giren olay görüntülerinin kaldırılması için de girişimde bulunulduğu duyuruldu.

Olaya ilişkin X hesabından açıklama yapan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Galler Bölgesel Başbakanı Vaughan Gething ve İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly, ilk müdahaleyi yapan sağlık ekibi ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Bakan Cleverly, saldırıyla ilgili sürekli bilgilendirildiğini, gerekli inceleme ve soruşturmanın sürdürüldüğünü kaydetti.

Galler'in başkenti Cardiff'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki okulda, Galce ve İngilizce eğitim veriliyor. Yaklaşık 2 bin öğrencisi bulunan okulda, 11 ila 18 yaşlarındaki çocuklar eğitim alıyor.

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