Ankara
Dünya
AA 06.03.2026 17:15

Rusya ve Ukrayna arasında 600 esir asker değişimi yapıldı

Rusya ile Ukrayna arasında 600 esir asker takası yapıldı.

Rusya ve Ukrayna arasında 600 esir asker değişimi yapıldı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kiev’in kontrolündeki topraklarda 300 Rus askerinin ülkeye getirildiği belirtilerek, "Bunun karşılığında 300 Ukraynalı asker verildi." ifadesi kullanıldı.

Esir askerlerin değişiminin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ABD’nin ara buluculuğuyla gerçekleştiği belirtilen açıklamada, serbest bırakılan askerlerin Belarus’ta bulunduğu ve Rusya’ya getirileceği aktarıldı.

"Bazı askerler 2022'den itibaren esirdi"

Rusya ile yapılan son esir takasına ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "300 Ukraynalı savunmacı daha Rus esaretinden evlerine dönüyor." açıklamasını yaptı.

Mesajında, "Çoğu bir yıldan fazla süre, bazıları ise 2022'den beri esaret altındaydı." ifadesini kullanan Zelenski, tüm Ukraynalı esirlerin serbest bırakılması için çalışacaklarını belirtti.

Zelenski, esir takası sürecine sağladığı destek nedeniyle ABD'ye teşekkür etti.

Ukrayna ile Rusya arasında dün gerçekleşen esir değişimi sonucunda da 400 asker serbest bırakılmıştı.

OKUMA LİSTESİ