BM: Lübnan'da yüz binlerce kişi İsrail'in tahliye emirlerinden etkilenmiş durumda

Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu

İsrail'in güney Lübnan'a yönelik kara saldırılarının, genel "tahliye emirlerinin" ve ülkenin farklı bölgelerine yönelik devam eden hava saldırılarının, halihazırda yorgun olan sivil halka daha fazla sefalet ve acı getirdiğini kaydeden Shamdasani, "Lübnan için verilen bu uyarılar ve tahliye emirlerinin, 10 binlerce insanın yaşadığı 100'den fazla kasaba ve köyü etkilediği ve çok daha fazlasını etkileme riski taşıdığı bildiriliyor. İsrail ordusu, dün Beyrut'un güney banliyölerinin neredeyse tamamının ve Lübnan'ın doğusundaki Beka bölgesinin tamamen boşaltılmasını istedi, bu da sakinler arasında korku ve paniğe yol açtı." diye konuştu.

"Tarafları, Lübnan'daki bu çatışmanın büyük bir tırmanışının eşiğinden geri adım atmaya çağırıyoruz"

Shamdasani, Lübnan'da yüz binlerce kişinin İsrail'in tahliye emirlerinden etkilenmiş durumda olduğunu belirtti.

Bu yeniden alevlenen çatışmanın yıkıcı etkileri olduğunu kaydeden Shamdasani, sivillerin acı verici derecede ağır bir bedel ödediğinin altını çizdi.

Hizbullah'ın da İsrail'e roket saldırılarına devam ettiğine değinen Shamdasani, "Tarafları, Lübnan'daki bu çatışmanın büyük tırmanışının eşiğinden geri adım atmaya çağırıyoruz. Bunun yerine acil bir şekilde gerilimin azaltılmasını, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı kapsamındaki yükümlülüklerine uyulmasını ve 2024'teki ateşkes düzenlemelerinin sadakatle uygulanmasını talep ediyoruz. Lübnan'ın egemenliğine ve halkının insan haklarına saygı gösterilmelidir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 123'e yükseldiğini, 638 kişinin yaralandığını açıklamıştı.