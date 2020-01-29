Rusya’nın Çin Guangzhou Konsolosluğunun internet sitesinden yapılan açıklamada, “Rus ve Çinli uzmanlar korona virüsüne karşı aşı geliştirmek için çalışmalara başladı” denildi.

Açıklamada, virüsün genomunun Pekin’den Moskova’ya gönderildiği de belirtildi.

Öte yandan Rusya’da şu ana kadar herhangi bir Korona virüsü vakası bildirilmedi.