Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, eyaletin Orta Tapanuli bölgesinde dün geceden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar 7 köyde su baskınlarına neden oldu.

Orta Tapanuli Bölgesi Afet Yönetim Ajansı Başkanı Agus Haryanto, seller nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin kaybolduğunu bildirdi.

Selde, 22 kişinin de yaralandığını aktaran Haryanto, bölge genelinde 700 a ilenin selden olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Başkent Cakarta ile Depok, Bekasi ve Tangerang kentlerinin yanı sıra Bogor ve Lebak bölgesinde yılbaşı gecesi etkili olan yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 60’tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim ile nisan arasında sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

Kaynak: AA