Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor.

Çin'de enfekte kişi sayısı 5 bin 997'ye yükselirken, 16 ülkede daha koronavirüs vakası onaylandı.

Çin’de kaç Türk vatandaşı var?

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Emin Önen, TRT Haber'e açıklamalarda bulundu. Önen, Kendilerine kayıtlı 6 bin Türk vatandaşının Çin'de yaşadığını, Vuhan kentinde ise yaklaşık 100 vatandaşın olduğunu belirtti.

Önen Çin’de bulunan Türk vatandaşları ilgili şöyle konuştu:

"Çin tatili dolayısıyla daha önceden çok vatandaşımızın Çin dışına çıktığını öğrendik. Çok sevindirici esasında, daha fazla rakam olabilirdi.

İnşallah en kısa zamanda vatandaşlarımızı alacağız. Biz vatandaşlarımızın hem güvenliğini düşünerek hem de bize yansıyan şu ana kadar sevindirici bir haber olarak söyleyeyim, herhangi bir vatandaşımıza virüs bulaşmadığını biliyoruz.

Şu aşamada bize yansıyan herhangi bir vaka yok. Türkiye'ye geldiklerinde belli bir karantina şartları uygulanacaktır. Sağlık Bakanlığından zaten uzman bir ekip olacak uçakta. Hem onlar uçağa alınırken hem Türkiye'ye geldikleri zaman belli karantina koşulları elbette uygulanacak."

Koronavirüsde son durum

Çin genelinde 132 kişinin ölümüne yol açan virüs, çıkış yerinden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılıyor.

Çin'de enfekte kişi sayısı 5 bin 997.

9 bin 239 da şüpheli vaka bulunuyor.

Koronavirüs dünyaya yayılmaya devam ediyor

Tayland'da 14, Tayvan'da 8, Singapur ve Malezya'da 7, Japonya'da 6, Avustralya ve ABD'de 5, Güney Kore, Fransa ve Almanya'da 5, Kanada'da 3, Vietnam'da 2, Birleşik Arap Emirlikleri, Nepal, Komboçya ve Sri Lanka'da 1 kişinin enfekte olduğu açıklandı.

Çin dışında ölüm bildirilmedi.

ABD Çin geneline seyahat uyarısı yaptı, Kanada ise Hubei eyaletine seyahat edecek kişileri uyardı.

Facebook çalışanları için Çin seyahatlerini durduran ilk büyük ABD şirketi oldu.

Fransa, İtalya, Japonya, Avustralya, Fas, Güney Kore ve ABD gibi ülkeler Vuhan'dan vatandaşları tahliye etmek için çalışıyorlar.

İngiltere Havayolları, Pekin ve Şanghay'a doğrudan uçuşları durdurdu.

Moğolistan virüs nedeniyle Çin sınır kapısını araçlar için kapattı.

Kazakistan Çin vatandaşlarına vize sınırlaması getirdi.

Japonya ve ABD, Vuhan'daki vatandaşlarını tahliyeye başladı

Japonya hükümeti, Vuhan'a gönderdiği charter uçağıyla 206 vatandaşını kentten çıkardı.

Japonya Sağlık Bakanlığı, ateş ve öksürük şikayeti bulunan 4 vatandaşının, başkent Tokyo'da enfeksiyon hastalıkları tedavisinde uzmanlaşmış bir hastaneye götürüleceğini açıkladı.

Diğerlerinin kendileri için tahsis edilmiş otobüslerle evlerine taşınacağı, virüs testlerinin sonucu açıklanana kadar evlerinden çıkmamalarının isteneceği belirtildi.

ABD de yeni tip koronavirüs salgınının yayıldığı Vuhan kentinden 240 vatandaşını charter uçağıyla tahliye etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, diplomatlar dahil 240 Amerikalıyı taşıyan charter uçağının, yakıt ikmali için Alaska'da durakladıktan sonra California'ya hareket edeceğini açıkladı.

Alaska'da ABD vatandaşlarının Hastalık Kontrol Merkezleri tarafından taramadan geçirileceği ve California'da 2 hafta boyunca geçici konutlarda gözetim altında kalacakları belirtildi.

Türkiye'de koronavirüs şüphesi

Aksaray'da, dün 10'u Çin vatandaşı 12 kişi, koronavirüsüne karşı tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

12 kişinin tedavileri, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor.

Öte yandan hastane personeli, turistlerin çantalarını tur şirketinin minibüsünden alarak hastaneye taşıdı.

Vaka sayısı SARS'ı geçti

Dünya Sağlık Örgütü, salgının Çin için acil bir durum olduğunu ancak, henüz küresel bir sağlık acil durumu ilan edilmesine gerek olmadığını söyledi.

Ancak vaka sayısı 2002-2003 SARS salgınındaki vakaları şimdiden geçmiş oldu.

Dünya Sağlık Örgütüne göre SARS Çin'de 9 ay içerisinde 5 bin 237 kişiye bulaşmış, 349 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Çin'de önlemler artırılıyor

Çin'in birçok şehrine ciddi seyahat kısıtlamaları getirildi. Vuhan'da şehir içi ulaşım kapalı ve uçuşlar askıya alındı.

Çin Eğitim Bakanlığından gece yarısı yapılan bir açıklamada, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde tüm üniversite, lise, ortaokul, ilkokul ve kreşlerin yarıyıl tatilinin uzatıldığı belirtildi.

Pekin Hebei eyaletine otobüs seferlerinin çoğunu askıya aldı.

Çin, 27 Ocak'tan itibaren yurtiçinde ve diğer ülkelere turistik turları durdurdu.

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi, virüsün yayılmasını önlemek için tüm turistik yerleri geçici olarak kapattı.

Salgının patlak vermesinden sonra Vuhan kentine biri bin, diğeri bin 500 yataklı 2 hastane yapılacağı ve hastanelerin 2 hafta içinde tamamlanacağı açıklandı.

Korona (Corona) virüs nedir?

Sağlık Bakanlığı’nın 2017 yılında yayınladığı rehbere göre Coronaviruslar tek zincirli, pozitif polariteli, zarflı RNA virüsleridir. Pozitif polariteli oldukları için RNA’ya bağımlı RNA polimeraz enzimi içermezler, ancak genomlarında bu enzimi kodlarlar.

Yüzeylerinde çubuksu uzantıları vardır. Bu çıkıntıların Latince’deki “corona”, yani “taç” anlamından yola çıkılarak bu virüslere Coronavirus (taçlı virüs) ismi verilmiştir.

Coronaviruslar, Coronaviridae ailesi içinde yer alırlar. Zarflı ve tek sarmallı RNA virüsleridir, başlıca dört türde sınıflandırılırlar: Alfa-, Beta-, Gama- ve Delta Coronaviruslar. İnsan, yarasa, domuz, kedi, köpek, kemirgen ve kanatlılarda bulunabilmektedirler (evcil ve yabani hayvanlarda).

Korona virüsün belirtileri neler?

Daha önceki koronavirüs örneklerinin ortak belirtileri arasında ateş, öksürük, nefes darlığı semptomlarıyla ciddi akut solunum hastalığı ortaya çıkıyor.

Bazı hastalarda ishal, bulantı, kusma şeklinde sindirim sistemi bulguları da tabloya eşlik ediyor. Birçok hastada zatürre ve böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlar gelişiyor.

İnsandan insana bulaşabiliyor

Dünya Sağlık Örgütüne göre koronavirüsler yakın temasla kolayca yayılabiliyor.

Enfekte kişiyle aynı ortamda yaşamak veya bakımını yapmak, mikroplarla kirlenmiş yüzey ve eşyalara temas etmiş ellerle ağız, burun ve gözlere dokunmak, hapşırma, öksürme ve konuşma esnasında havaya atılan damlacıkların solunum yoluyla alınmasıyla virüs insanlara geçebiliyor.



