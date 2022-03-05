Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Belaruslu mevkidaşı Vladimir Makei ile yabancıların Ukrayna'yı terk etmesine olanak sağlayacak insani koridorlar kurma planlarını görüştü.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Anton Herashchenko da, sivilleri tahliye etmek için insani koridorlar kurulması konusunda Rusya ile daha fazla anlaşma olacağını söyledi.