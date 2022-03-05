Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 12:31Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Rusya ve Belarus insani koridorların kurulmasını görüştü
[Fotoğraf:AA]
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Belaruslu mevkidaşı Makei ile insani koridorlar kurulması konusunu görüştü.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Belaruslu mevkidaşı Vladimir Makei ile yabancıların Ukrayna'yı terk etmesine olanak sağlayacak insani koridorlar kurma planlarını görüştü.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Anton Herashchenko da, sivilleri tahliye etmek için insani koridorlar kurulması konusunda Rusya ile daha fazla anlaşma olacağını söyledi.
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