Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 11:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: 10 binden fazla Rus askeri öldü
[Fotoğraf:Reuters]
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 10 binden fazla Rus askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı saldırıları 10. gününde Rus ordusunun kayıplarını açıkladı.
Açıklamaya göre 10 binden fazla Rus askeri saldırılarda hayatını kaybetti.
39 uçak, 40 helikopter, 269 tank, 945 zırhlı araç, 105 topçu sistemi, 409 araç, 60 yakıt tankı ve 3 insansız hava aracı etkisiz hale getirildi.
Etiketler: Genelkurmay Rusya Ukrayna
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