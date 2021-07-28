ABD'li ve Rus yetkililerin görüşmeleri basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmelerde, ABD heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Rus heyetine ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov başkanlık ediyor.

Görüşmeler, ABD'nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdindeki Büyükelçilik binasında başladı.

Taraflar görüşmelere ilişkin açıklama yapmazken, ABD Büyükelçiliği, toplantıların başladığına ilişkin fotoğraflar paylaştı.

[Fotoğraf: AA]

Gündemde siber saldırılar, Ukrayna, mahkum iadeleri var

ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında, Cenevre'de 16 Haziran'da yapılan zirvede, iki ülke arasında "stratejik istikrarın" sağlanması için ikili görüşmelere başlanılması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Dünyadaki nükleer silahların yüzde 90'ını elinde bulunduran iki ülke, görüşmelerde ağırlık olarak, silahların kontrolünü müzakere edecek.

Görüşmelerde ayrıca siber saldırılar, Ukrayna sorunu, Rusya ve ABD vatandaşı mahkumların iadesi ve diğer sorunlar ele alınacak.

Biden-Putin Zirvesi

Putin, 16 Haziran'daki zirvenin ardından yaptığı açıklamada, iki ülkenin dışişleri bakanlıklarının diplomasi alanında istişarelere başlaması konusunda anlaştıklarını belirterek, "Burada konuşulacak çok şey var. Gördüğüm kadarıyla, ABD dahil her iki taraf da sorunlara çözüm bulmak istiyor." şeklinde konuşmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından yayımlanan ortak bildiride de nükleer savaşta kazananın olmayacağı belirtilerek, böyle bir savaşın asla başlatılmamasına yönelik bağlılık teyit edilmişti.