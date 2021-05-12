Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Kore Yarımadası’ndaki nükleer silah meselesi, İran nükleer anlaşması ve stratejik istikrar alanı ile ilgili konular ele alındı.

Rusya ve ABD arasında Arktik Konseyindeki etkileşimin değerlendirildiği görüşmede, Lavrov ile Blinken, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te 20 Mayıs'ta yapılacak Arktik Konseyi Bakanlar Toplantısı çerçevesinde bir araya gelme konusunda anlaştı.

Ayrıca iki Bakan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e zirve teklifinin organizasyonunu görüştü.