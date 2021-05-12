Sağlık Bakanlığının güncellediği COVID-19 verilerinde ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısında son iki haftadır gözlenen düşüş devam ederek 173'e geriledi.

Ülkede dünden bugüne kaydedilen 108 artışla toplam can kaybı 79 bin 208'e, vaka sayısı da 6 bin 418 artışla 3 milyon 592 bin 751'e ulaştı.

Vakalarda günlük yüzde 2,2 düşüş yaşandı

Bakanlık mevcut durumda 7 bin 696 COVID-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 1991'inin yoğun bakımda olduğunu açıkladı. Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranında yüzde 40 ile Madrid ilk sırada bulunuyor.

Sağlık Bakanı Carolina Darias, düzenlediği basın toplantısında, vakaların son 14 gündür, günlük yüzde 2,2 ortalamayla düşüş kaydedildiğini belirtti.

Ülkede nüfusun yüzde 30'u aşılandı

"Salgının kontrol altına alınması hedefinde doğru yolda yürümeye devam ediyoruz" diyen Darias, nüfusun yüzde 30'unun ilk doz COVID-19 aşısı olduğunu kaydetti.

Hükümet, yaz sonuna kadar 18 yaş üstü nüfusun yüzde 70'inin aşılanması hedefinin tutturulacağını savunuyor.